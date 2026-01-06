[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

台灣好市多（Costco）凍漲10年宣布調漲會費，金星會員由 1350元調為 1500元，商業會員由1150元調為1500 元、商業副卡由900元調整為1500 元，黑鑽會員費不變，4月1日正式實施。消息引爆會員討論，多數反應漲價比想像少，「每月增加不到 13 元」；由於4月前辦續約可用舊會費，吸引不少會員搶辦，尤其黑鑽卡沒漲價福利還更多，「感覺更划算」。有人好奇，會不會有人因漲150元而退會員？會員們直言，保健品價差、聽力檢測就回本。連藝人吳姍儒也受訪說，「我還蠻常去買的，會每天煮蠻多食材」不至於不續費。

好市多凍漲10年首調會費 會員：每月多不到13元「其實還好」。（圖／好市多）

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，4月前舊會員續約或新辦會員是按原會員費收費，明年才會依新會費收費，同時強調，調整會員費後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

有新會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，看到4月起調漲會員費的新聞，由 1350元調為1500元，先前跟別人一起share會員，現在自己想辦聯名卡，若能在公布漲價前續約可繳原會員費，得趕快辦會員才是。

會員們討論，台灣幾乎慢其他國家一年才漲價，根據好市多調漲規定，金星會員由 1350元調為1500元，每月增加不到13 元，而黑鑽卡維持不變，仍為3000元，與一般卡價差固定為1500元，只要透過2%回饋賺回這1500元即算「回本」，網友說，比預期來得少，還以為會漲到1600元或1700元。還有做補習班的會員說，漲150真的還好，補習班的日常備水都買科克蘭礦泉水，24瓶才149元，一瓶才6元，跟外面比省超多。

會員們還分享，4月前辦新會員或續約都是用舊會費，明年才需付新會費，「所以現在到4月都還是1350吧？」，不少人慶幸已辦續約，還有人說，本來想過年前去辦會員，現在搶辦早買早享受。由於黑鑽卡沒漲價，也不少人想先調成黑卡，「感覺之後漲價一般會員跟黑卡會員費差不多」，而且還可多拿回饋。

