好市多出包？他買1物開箱驚見「這7字」傻眼 內行人揭真相：可能被放鳥

一名男子就在好市多購買洗衣球，沒想到回家開箱後，竟發現外包裝上出現不明英文字，讓他忍不住懷疑是否買到退貨商品。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，加上退貨機制相當寬鬆，深受不少消費者喜愛。不過，近年來也陸續有會員反映商品品質問題，甚至質疑可能買到其他會員退貨後重新上架的商品。近日，一名男子就在好市多購買洗衣球，沒想到回家開箱後，竟發現外包裝上出現不明英文字，讓他忍不住懷疑是否買到退貨商品，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他買好市多1物開箱驚見7字 內行人揭真相



一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他到好市多買洗衣球，打開包裝後卻發現紙箱上事先被寫上「YANI」、「AMY」等英文字，讓他當場傻眼，直呼：「這個是人家退貨的商品，又拿回架上賣的意思嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，「看起來像是分購取消後退貨的」、「應該是退貨的人沒品」、「只要商品沒破損其實沒差」、「不影響使用，我可以接受」、「可能是團購被放鳥才拿去退的」、「不妨礙使用，我是可以接受的」、「就算是退貨品,正常來說也不會在上面寫字」。

對此，原PO後續補充說明，自己仔細檢查後，確認洗衣球並沒有破損，也能正常使用，因此並未選擇退貨或客訴，決定留下來繼續用；而寫有姓名的紙箱，最後則成了家中愛貓的小屋。

