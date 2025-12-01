好市多出口「檢查明細」用意？鄉民曝2真實狀況 網：以為只是亂畫單

美式賣場Costco好市多有許多規則，近日有網友好奇，詢問出口處工作人員畫單的用意。（示意圖，本刊資料照）

美式賣場Costco好市多是不少人採買首選，而賣場內有許多特色規則，像是結帳後走到賣場出口時，會有工作人員上前查看收據、畫單，有人好奇在PTT詢問其用意，不少鄉民則紛紛列出遇到的2種真實情況。

有位網友在PTT八卦板「問卦」，好奇每次好市多買完要離開時，門口都會好幾個工作人員拿紅筆在檢查結帳明細，看似要核對買的東西有沒有相符，原po質疑「但實際上應該是結帳就會檢查過了，而且出口人流繁雜根本無法好好確認，所以放好幾個人在那邊檢查明細，到底是要幹嘛？」

該篇po文曝光引起熱議，有不少網友歪樓留言，「以為只是亂畫單」「畫圖逗小孩開心」「降低失業率」「酬庸職位」「稻草人」「故意浪費你時間阿」「儀式感」「就沒事找事情讓員工裝忙吧」。

不過也是有些網友補充提到所遇到的2類狀況，首先是真的有在核對檢查數量，「我還真的被查到過收銀少刷」「確實遇過出口提醒被重複結帳過」；另一種情況則是防止小偷，「有人把沒結帳的車幹走」「我上次購物袋被幹走」。

