好市多北台中店「霸道」！加油站改入口 逕以交通錐封路引民怨

好市多北台中店自行在道路上設交通錐，禁止從敦富六街過來的車輛進入加油站，但當時現場車流並不大，業者的「霸道」行為引來民怨。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 美式大賣場好市多北台中店附設加油站今（11）日起更改入口，業者逕自以交通錐阻擋從敦富六街左轉進入加油站的車輛，不得其門而入的會員欲移開放置於馬路上的交通錐，遭現場人員喝斥「你這是插隊」。會員認為現場根本沒有任何告示牌，賣場人員憑什麼可以把公家道路當成加油站的排隊區？

根據投訴民眾指出，他平時都是從74號道路下潭子匝道後前往好市多北台中店加油，因為敦富路往松竹路方向，在敦富六街口禁止左轉，他的駕駛習慣是在敦富九街先右轉，至南興路左轉，到了南興路敦富六街口再左轉，沿著敦富六街向好市多加油站前進，至敦富路時待綠燈即可左轉進入加油站。



民眾指出，他今天中午依即有的動線行駛，到了敦富六街要左轉敦富路時，等了一個紅燈，綠燈亮起後起步，但車行至黃網狀的路口時，竟發現被一整排交通錐擋住，他下車準備移開交通錐，加油站工作人員及義交就上前喝阻，大聲怒斥「你這是插隊！」工作人員還說，「你知道某某立委吧？就是這位立委爭取同意改路線的。」

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民眾指出，他根本無意插隊，他依此行車路線進入加油站行之有年，反而是過去當敦富六街綠燈可通行時，常有在敦富路上直行的車輛闖紅燈駛往加油站入口，從未見義交阻止，今天在現場沒有看到任何告示牌，告知駕駛人此處禁止左轉進入加油站，卻反被指為插隊，他隨即請工作人員找主管出面解釋。



一位掛有工作牌的好市多工作人員隨後到現場，他解釋今天是加油站改入口的第一天，部分會員對新動線難免會不熟悉。民眾告訴這位主管，如果這個路口不能左轉進入加油站，就應該要有政府單位立下的告示牌，才具有公信力，怎麼可以任憑私人賣場自行設路障。如果是假日尖峰時間，為了不影響車流，有些彈性管制方式，大家都能接受，但今天只是星期四的中午，進入加油站的車輛並不多，賣場卻要依正常動線前進的車輛到了此處被迫離開，還得再去繞一大圈，分明是擾民。

附近居民指出，好市多在北台中設店，帶動地方繁榮，大家本來應該都很歡迎，但這裡從開幕時就一直沒有做好動線管理，賣場及加油站入口一改再改，卻又沒有做好溝通，在通訊如此發達的時代，業者在做任何改變前，事先與會員做好溝通，有那麼難嗎？

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