好市多半熟軟法「買回家都是霉」！會員PO噁照掀論戰

（記者洪承恩／綜合報導）好市多販售的半熟麵包近日再度引發討論，有網友時隔多年再次購買後發現麵包發霉，讓他既驚訝又無奈。他強調自己從賣場離開就使用保冷袋並立即放入冷凍庫，但開封後仍看到多個麵包長霉，只好上網分享經驗。貼文曝光後，許多會員表示早就在賣場現場看過發霉的狀況，提醒大家購買前一定要仔細檢查。

原PO在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，自己三四年前就因為買到發霉麵包而停止購買，沒想到隔了這麼久再度嘗試依然踩雷，讓他感嘆保存得再小心也無法避免。不少網友也留言表示曾經在架上就看到發霉的麵包，甚至貼出現場照片，直呼「發霉得很明顯」，提醒花紋設計有時會遮住部分表面，肉眼不一定能馬上看出問題。

圖／有民眾分享，到好市多購買半熟軟法，結果回家保存還是發霉。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

有人認為問題出在販售方式，指出這款麵包是冷凍進口、卻以常溫陳列，一旦受潮就容易發霉，加上若被其他客人拿進冷藏室又放回架上，更會造成水氣累積。有網友補充表示，這款麵包雖然很好吃，但保存難度高，因此後來很少購買。

示意圖／針對這起發霉的情況，不少會員也做出回應。（擷取自免費圖庫Pixabay）

但也有人提出完全不同的看法，認為原PO的「冷凍保存」才是讓麵包變質的原因。他們表示這款麵包不是冷凍品，包裝上標註的是常溫或冷藏保存，買回家放冷藏、要吃時再烤即可。有人分享自己放了好幾個月仍未發霉，推測原PO買到的霉菌應該是在賣場常溫擺放時就已經產生。

