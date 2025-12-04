好市多南屯店傳收停車費 居民怒：公有市場地怎能收？

好市多南屯店未來將收費的安排，引來當地居民「南屯大叔」張耀中質疑：「公有市場用地怎可收費？」（示意圖／翻攝自Google map）





近日傳出，美式賣場好市多（Costco）將取消免費停車政策，引起部分會員關注。對此，好市多證實，為提供會員更優質的消費環境，賣場正陸續導入停車收費系統。收費制度將與消費金額有關，會員只要在賣場消費，即可依照購買金額折抵停車費，以保障真正消費的會員權益。不過，針對台中南屯店未來將收費的安排，「南屯大叔」張耀中質疑表示：「公有市場用地怎可收費？」

好市多長期以來都是許多人假日攜家帶眷逛街的首選，不僅商品種類多、價格實惠，而且多年來的免費停車制度，也成為民眾購物的重要便利。不過，如今免費停車政策即將走入歷史。好市多表示，推行停車收費制度，主要是為了保障會員購物權益，避免未消費卻長時間佔用車位，並希望藉此改善假日時停車秩序，使周邊車流更加順暢。

廣告 廣告

據了解，好市多正陸續在各分店導入停車收費系統，目前仍有五家賣場尚未完成安裝，分別是台中南屯店、台南店、桃園中壢店、桃園南崁店以及嘉義店，確切安裝時間尚未公布，後續將陸續推動完成。

不過，針對台中南屯店跟進收費政策，也引起當地居民不滿。根據《自由時報》報導，「南屯大叔」張耀中表示，該賣場所在的土地原為公有市場用地，早在2007年市府推動「市113」公有市場用地民間投資開發案時，業者曾承諾提供免費停車。他認為，現行收費政策違背當初承諾，可能影響居民權益，因此建議暫緩實施，並呼籲市府出面維護公有市場使用權。

看來，好市多這項目的在杜絕「停車蟑螂」的收費措施，雖然是為了保障會員權益，但同時也引發涉及公有土地使用權益的爭議，成為地方居民關注的焦點。

更多東森新聞報導

好市多停車收費再+1！業者出面回應：還有5家未收費

好市多上架「每年必回購」水果 婆媽搶翻：好吃！

黑五最後一天衝好市多！她見隔壁買1物傻眼：排隊買這個？

