好市多原味希臘優格 食譜作家：三餐都在吃

食譜作家卡特蘭諾（Patty Catalano）表示，新的一年總會讓人覺得需在飲食上有所調整，但讓生活更健康，無需大刀闊斧改變；每當節日後清點冰箱，她總會回到好市多（Costco），知道在那裡能補齊常備食材，創造更多在家煮晚餐的機會。卡特蘭諾的購物車裡必備的一項商品，便是其自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）有機希臘優格。她說，它濃郁醇厚、用途廣泛，三餐都能用上它。

好市多會員向來鍾愛該賣場自有品牌科克蘭，卡特蘭諾說，這款有機希臘優格已成為她每次採買的固定選項。希臘優格質地比傳統優格更濃稠，帶有醇厚酸味；份量達2/3杯，可提供18克蛋白質，相當每日建議攝取量36%。這款優格通過有機認證，含活菌益生菌，有助促進腸道健康。

廣告 廣告

更重要的是，它價格實惠。科克蘭有機希臘優格48盎司裝售價6.99元（約每盎司15美分）。卡特蘭諾說，相較之下，她常去的超市售價近兩倍，24盎司裝有機脫脂希臘優格售價6.63元（約每盎司28美分）。

科克蘭有機希臘優格最佳享用方式

卡特蘭諾說，她使用科克蘭有機希臘優格的方式持續增加，最常見的是作為早餐；這款優格無人工添加與甜味，因此能隨心所欲添加調味或保持原味。

她通常先淋上楓糖漿，再加入水果與酥脆堅果；它也能為早晨或午間自製的奶昔增添綿密口感、微酸風味與具飽足感的蛋白質。

這款脫脂優格不適合需要依賴脂肪來維持質地與柔軟度的食譜，但它能讓許多其他料理更添美味。卡特蘭諾說，濃稠微酸的質地，既是烘烤馬鈴薯與牛肉辣椒醬的理想酸奶油替代品，也能作為沾醬的絕佳配料；此外，更是出色的醃料，只需加入少量牛奶稀釋，即可當作酪乳的替代品。

而只需加入少許香草植物與調味料，更可將優格轉化為滑順的沙拉醬。卡特蘭諾強調，科克蘭有機希臘優格用途如此廣泛，下次或許該多買兩罐。

更多世界日報報導

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵