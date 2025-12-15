好市多台中三店可望落腳西屯 帶動捷運藍線、台灣大道開發熱度再升級

台灣大道近年重大建案一覽表。 資料來源：業者提供

[Newtalk新聞] 台中市好市多第三店有望落腳於台中精機舊廠原址，該基地鄰台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，使得整條軸帶的開發熱度再度全面升級，形塑出台中最具國際性與發展密度的核心生活圈輪廓。

據房市觀察人士指出，西屯生活圈的開發案，住宅市場部分，以達麗建設在台灣大道軸線推出的新案「達麗拾穗」最受矚目，基地為區域少見的三面臨路角地，具備步行即可抵達未來捷運藍綠線交會站點「市政府站」的交通優勢，可串連七期生活圈及多項商業設施。周邊新光三越、台中大遠百與台中101預定地等量體齊聚，使該區生活機能呈現相對成熟度。

廣告 廣告

產品規劃方面，「達麗拾穗」主打21至38坪、2至3房配置，採高綠覆率的設計手法，地面層規劃大量喬木與灌木，形成豐富綠意的生活環境，並透過退縮花園拉開建物棟距，改善採光與通風條件，整體規劃在市中心個案中相對少見。加上未來雙捷運便利性受自住與換屋族青睞。根據實價登錄資料揭露，目前最高成交單價達每坪78.21萬元，展現台灣大道核心路段的價格支撐力，即使在市場觀望期，仍受到剛性買盤青睞。

此外，稍早前台北101已宣布首度進軍中台灣，與國泰人壽共同推出的「國泰置地台中」計畫，由Gensler建築團隊操刀，總開發面積達4.7萬坪，預計2030年開幕，將由台北101負責營運。將成中部消費市場全新指標。

還有，「興富發惠國段90地號」基地面積達 8,573 平方公尺，並邀請國際建築事務所 Aedas操刀外觀設計。建築以全棟玻璃帷幕包覆，量體呈現螺旋式流線造型，展現高度現代感與地標級氣勢。該案預計於2028年完工，屆時將成為台中最高大樓。

冠德建設與中鹿開發聯手推動的捷運G9-1市政府站聯開案預計2025年動工，總投資額達106.5億元，將引入環球購物中心（Global Mall）與凱悅飯店集團進駐，不僅將創造可觀的就業機會，也將放大台灣大道沿線的軌道經濟與商業活絡。

凱悅集團旗下定位於潮流奢華的「Andaz安達仕」酒店，目前已進入裝修尾聲，預計於2025年下半年正式開幕，樓高29層、地下8層，規劃約354間客房。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，觀察從大型量販商場、國際酒店到摩天級商辦的連環式投資，可見企業對台灣大道沿線長期前景的高度信心，市場已明顯進入「建設落地、價值再評估」的階段。在藍線動工、聯開案啟動與國際品牌持續插旗的推動下，台灣大道沿線未來五年將迎來新一波成長曲線，住宅、商場與辦公需求勢必持續增溫。對自住與置產買方而言，目前仍屬於大型建設尚未完全反映前的布局期，長期發展空間仍值得關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）參選台中市長起手式 江啟臣重申「駿馬啟新程 躍進旗鑑城」

（影）江啟臣選市長「千呼萬喚始出來」 何欣純：應該是有人逼他辭副院長