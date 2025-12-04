好市多台中三店選址曝光 盧秀燕證實：地主已送都變審查

盧秀燕證實好市多台中第三店可能落腳處。（資料畫面）

喧騰已久的美式連鎖賣場好市多（Costco）台中第三店選址一案，近日已有明確進展。台中市長盧秀燕今（4日）證實，好市多極具潛力的落腳點，即台中精機廠舊基地，其地主已向市府提送用地變更申請。

盧秀燕表示，台中精機廠舊基地占地約3.21公頃，具備極強的交通優勢，不僅位於大肚山科技走廊，更鄰近台灣大道以及未來捷運藍線的B9、B10站，是交通匯集的重要樞紐。她強調地主已提出用地審查申請，「確實有其可能性」，但最終結果仍須由業者正式對外公布。

市府指出，台中市都市計畫委員會2日已審議通過「台中精機廠遷廠」的都市計畫變更案，決議修正後准予通過，後續將依程序提報內政部都委會續審。經發局說明，市府已與台中精機就基地整體規劃、車流動線、出入口配置等議題深入討論，並多次拜訪好市多，積極促成該址成為台中第三店的候選場址。

早前，台中沙鹿區公所曾透露，好市多有意在台中海線展店，該選址的敲定將有望帶動海線地區的就業人口與經濟發展。





