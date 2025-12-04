好市多台中第三店傳將落腳台中精機舊址 海線議員跳腳

外傳好市多台中第三店將落腳台中精機舊廠址。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市都委會日前通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，外傳該址極有可能成為美式賣場好市多在台中的第三處基地，台中市長盧秀燕四日表示，好市多選址設店評估考量有自己的考量機制，最終選址定案需由好市多公佈。

台中精機舊廠原址土地面積約三點二一公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪好市多，推動該地為台中第三家店潛在用地。配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更之公益性，已大幅提高公共設施回饋比例。據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家好市多賣場，未來將可為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

無黨籍市議員陳廷秀於議會質詢表示，早上看到市府新聞一出，許多海線鄉親馬上傳訊息關心，他提醒市府相關交通影響評估要先過關，城鄉平衡發展要顧到海線，招商固然重要，但更重要的是要兼顧程序正確與區域平衡。他聯繫好市多後得知，台中第三店設店選址將由總公司最快於十二月二十五日對外宣佈，他也會持續追蹤最新台中設點進度發展。