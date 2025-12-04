好市多台中第3家店落腳西屯 議員轟罔顧海線盧秀燕回應了

好市多台中第三家店船落腳西屯，議員陳廷秀批違反城鄉平衡。市長盧秀燕說，業者申請，市府審查，還要送內政部審議。（圖：中市府提供）

台中市第三家好市多，傳出落腳西屯區，市長盧秀燕今天（4日）證實，好市多透過地主提出用地審查，地點在大肚山科技走廊，約3.2公頃，也是台灣大道通往海線重要節點，市府已通過，將送內政部審議。議員陳廷秀不滿質問，捷運藍線動工，台灣大道有十年交通黑暗期，好市多西屯設店，不符城鄉發展原則，罔顧海線權益。（寇世菁報導）

台中市議會定期會，開議前媒體追問市長，傳出好市多台中將設第三家店，盧秀燕證實確有此事，並表示，好市多透過第三家地主，向市府提出用地審查，用地約3.2公頃，地點位在大肚山科技走廊，也是台灣大道通往海線重要交通節點，目前還未定案，除市府審查通過，還要送內政部審查，最後還是要由好市多宣佈。

廣告 廣告

市議會開議後，議員陳廷秀緊急動議，質問市府為何宣布好市多第三家店，將落腳台灣大道台中精機舊址，議員說，捷運藍線將動工，台灣大道至少十年交通黑暗期，好市多第三店在台灣大道，交通影響評估會過嗎，內政部會過嗎，好市多之所以台中評估設第三店，就是因為南屯店、北屯店都塞車，若在西屯台灣大道設店，不符好市多展店原則，也不符城鄉平衡發展，罔顧海線權益，追問市長態度。

盧秀燕答詢表示，業者申請用地變更使用，市府是被動審查，都市計畫審查公開透明，目前台中市都計審查通過，但還沒定案，要送內政部審查。