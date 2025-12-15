好市多台灣門市將遷址！官方證實是「28年高雄店」

台灣這家好市多將搬遷。（圖／美聯社）





美式量販龍頭好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）於日前宣布，為全面提升單店營運效率與會員體驗，公司已規劃5間門市的「遷址升級」計畫，其中包含台灣1家分店。如今台灣好市多也回應，確定是這家分店將進行搬遷。

台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉證實，好市多「高雄店」陪伴會員走過近28年，持續優化賣場硬體設備與服務品質，始終是不變的承諾與方向。感謝會員長期的支持，好市多也將持續致力於為會員提供絕佳的購物體驗。

先前好市多執行長瓦克里斯指出，原定於2026會計年度新開35家門市的計畫，因西班牙多項新倉庫工程進度延宕，將下修至28家。儘管短期內展店數量有所調整，這並不會影響好市多長期維持每年新增30家以上門市的全球擴張節奏。財報數據顯示，好市多2026會計年度第一季全球同店銷售年增6.4%，電商業務年增幅度更超過20%，反映公司近年展店策略已更聚焦於「單店效率」與「地段優化」，而非僅追求門市數量成長。

關於「遷址升級」策略，瓦克里斯詳細說明，2026會計年度將有5家門市進行搬遷作業，具體分佈為美國3家、加拿大1家以及台灣1家。這些選擇搬遷的門市多屬於來客數高、營運量能已接近飽和的成熟據點。透過搬遷至腹地更廣闊、停車空間更充足，並具備擴建加油站條件的新地點，好市多期望能大幅提升整體服務量能與會員購物體驗。瓦克里斯強調，過往經驗證明，完成遷址升級的門市銷售成長速度顯著加快，對區域市場的帶動效果也相當明確，這項策略將成為未來數年重要的營運工具。

