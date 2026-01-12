好市多名牌寢具2折起，第2天遭搶光急補貨

英國皇室品牌Wedgwood床包現身好市多，現場設置展示櫃，不少消費者駐足詢問、實際觸摸材質。（圖／翻攝自FB社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

名牌寢具Wedgwood現身好市多掀搶購

一名網友日前在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」分享，於好市多中和店發現英國皇室品牌 Wedgwood 的床包與被套組合特賣，消息曝光後引發社團熱烈討論。





原 PO 表示，自己是Wedgwood長期使用者，因此在好市多看到該品牌商品時相當驚訝，「知道它是英國皇室品牌，真的沒想到好市多也有了」。她也指出，這次的價格幾乎是百貨專櫃的 2 至 5 折，且「不用破萬元」，與去年周年慶期間在百貨公司購入的價格相比，落差明顯。

廣告 廣告





網友網友分享實際購買與使用心得。（圖／翻攝自FB社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

限定門市展示販售掀詢問潮

從留言互動可見，不少網友詢問販售門市資訊與補貨狀況。據現場銷售人員表示，目前僅於中和店及桃園南崁店設有展示與販售櫃位，促銷展期至 1 月 20 日止。也有不少網友分享實際使用心得，認為Wedgwood的床包舒適「實體摸真的有差 很舒服」、「睡過好的真的回不去」，且越洗越柔軟；其多層次刺繡工藝與色彩表現，也被原PO形容「不是一般平面印花可以相比」，質感表現獲得高度肯定。





貼文曝光後，網友紛紛詢問 Wedgwood 床包販售門市資訊。（圖／翻攝自FB社團 Costco好市多 商品經驗老實說）

隨著貼文持續在社團間流傳，相關討論熱度不減，不少網友相互提醒展期與門市資訊，也有剛到現場的消費者分享「特價已是最後幾場」，呼籲有興趣者儘早前往選購。另有消息指出，該特展預計 1 月 23 日起將於台南及內湖門市接續登場限期販售，使這波 Wedgwood 寢具特賣成為近期好市多社群中的熱門話題。



