好市多名牌衣狂砍900元 他嗨喊「打到骨折」！一票網卻吵翻

生活中心／李紹宏報導

台灣人超愛逛美式賣場好市多（Costco），肉品零食樣樣有，不過很多人沒注意到，其實好市多的衣著區也很受歡迎，還常常有優惠。有男網友在臉書上分享，10月初在衣著區想幫妻子買一件知名戶外品牌的連帽外套，限時狂砍900元，直呼根本「打到骨折了」。不過底下網友卻兩派吵翻，有人說真的很划算，但也有人看到外套款式後覺得貴又不值得。

網友在臉書分享，好市多一件知名運動品牌的連帽外套價格超划算，引發兩派論戰。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區 ·臉書）

好市多名牌外套「狂砍900元」！網友嗨喊打到骨折

這名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，上個月初去中和店幫老婆買一件女刷毛連帽外套，看到原價是4199元，限時砍900元，只要3299元就能買到，讓他直呼「打到骨折了」，開心跟網友分享優惠消息。

沒想到文章一出，引發網友論戰，有一派認為這個外套的款式不太好看，「保暖度未知的情況下...老實說又醜又貴....為啥台灣人喜歡穿這種的...毫無美感膩」、「說真的不是很好看，賣LOGO的」、「應該是我品味太差！若999我還是買不下去」、「品相還好，可以退貨後重買」。

Patagonia品牌專打機能服飾，在國外相當受歡迎。（圖／翻攝自Patagonia官網）

兩派網戰翻！他揭「戶外神品牌」價值：耐用還能免費修補

不過，也有不少網友認為，這件連帽外套的品牌是「Patagonia」，原本就是以機能性為主，在國外相當受歡迎且耐用，「終於進這個牌子了，坐等他的長袖上衣，可以拿來登山健行，做爲物理防曬又透氣的好牌子」、「這品牌主打環保概念，只要有破損都能免費修補，材質方面就是機能衣服，貴有貴的價值」。

