好市多告了！ 控訴川普政府「越權徵收全面關稅」
美國零售巨頭好市多已經對美國政府提起訴訟，以確保未來能取得關稅退款。（戚海倫報導）
美國有線電視新聞網CNN報導，上個月在最高法院審理的案件，核心在於，川普總統是否有權援引國際緊急經濟權力法，來徵收關稅。川普利用這項法律賦予的權力，對包括印度和巴西在內的主要貿易夥伴，徵收高達50%進口關稅，並且在今年稍早，對中國徵收高達145%的進口關稅。CNN報導，根據美國海關和邊境保護局數據顯示，到九月底，這些關稅已經造成美國進口商高達900億美元的損失。
好市多如今控告美國政府，指控川普政府今年越權徵收全面關稅，並且要求如果最高法院最終推翻這些關稅，能夠退還損失的款項。CNN報導，如果大法官認定川普無權徵收關稅，問題就變成，除了在最高法院訴訟挑戰川普政府的五家小企業，還有哪些企業有資格獲得退稅、退稅流程又將如何運作？
最高法院11月5日口頭辯論時，保守與自由派大法官都對川普動用1977年「國際緊急經濟權力法」徵收關稅的合法性，提出質疑。最高法院目前以加速程序審理本案，還沒有宣布裁決時間。
