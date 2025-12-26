好市多咖啡豆1包近千元 漲幅66％ 會員驚：喝不起了

美式賣場好市多（Costco）是許多民眾採買首選地點，不過一名網友日前在臉書社團發文表示，有一陣子沒去逛好市多了，沒想到賣場販售的星巴克咖啡豆一包竟飆到999元，讓他當場嚇傻。有會員透露，國際咖啡豆價格漲很兇，好市多該款咖啡豆過去最便宜的時候只要599元，現在漲到999元，漲幅高達66.8％，相當驚人；不少網友紛紛哀號「快要喝不起了」。

一名網友日前在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，有一陣子沒到好市多採買，沒想到咖啡豆竟然變這麼貴。原PO貼出照片，只見貨架上的「星巴克黃金烘焙綜合咖啡豆」一包1.13公斤，售價999元。

貼文曝光立刻掀起討論，許多網友驚呼，「哇！真的越來越貴」、「從599元漲到999元，漲幅好驚人」、「漲不停耶，2個月前看已經要800多，現在竟然快1000了」、「咖啡豆漲得很誇張，現在都不買了」、「咖啡已經漲價到我快喝不起了」。

也有網友透露，「國際咖啡豆漲很兇」、「現在是全球都在漲，不是只有好市多喔。」

另外有會員分享，好市多該款咖啡豆明年1月5日至18日會特價，每包799元，想買的民眾可以再等等，「原價真的買不下去，只能特價再買了。」

