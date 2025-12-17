好市多品質出包？他買熟蝦盤驚見「詭異狀況」 內行會員揭背後真相

生活中心／王文承報導

一名男子在好市多購買一份熟蝦盤，原本準備大快朵頤，卻發現部分蝦子只剩「蝦尾」沒有蝦肉。（示意圖／PIXABAY）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，提供各式熟食且價格實惠，經常推出新品及與知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。近日一名男子在好市多購買一份售價494元的超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，原本準備大快朵頤，卻發現部分蝦子只剩「蝦尾」沒有蝦肉，氣得怒轟品質下降，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他買好市多熟蝦盤見詭異狀況 內行揭真相



一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，打開熟蝦盤準備開吃時，赫然發現有幾隻蝦子只有尾巴、完全沒有蝦肉，讓他直呼相當誇張，「看到喜歡的食物品質下降，真的好憤怒！」

貼文一出，立刻引發網友熱議，「蝦子會斷尾求生，你不知道嗎？」、「秤重賣的，放整隻反而虧，只好拿蝦尾補重量」，也有人質疑蝦子狀況不單純，「這斷尾看起來不像自然斷裂，感覺像被吃過」、「會不會是前一個人吃掉幾隻再拿去退」、「看起來真的很像有人吃過」、「店員突然肚子餓了吧」。

不過，也有網友認為原PO反應太慢，「這本來就是秤重賣的」、「一看就知道怎麼回事了吧」、「吃到剩這樣才反應也很扯」、「看起來像已經吃了不少才發現」、「都被你吃完了才上來討拍？」、「你不會咬一半再拿去退吧？」

就在眾說紛紜之際，有內行網友出面解釋，指出這其實是正常現象，「冷凍蝦本來就多少會有斷尾的，在製程中不可能每一隻都檢查到，因為是大量處理」、「買過他們的冷凍帶尾蝦就知道，整袋倒出來煮，出現斷尾很正常」、「應該是好幾袋蝦一起下鍋煮，分裝時沒特別注意到，並非品質出問題」。

