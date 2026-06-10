好市多哈根達斯「1桶不到200元」還送保冷袋 會員搶翻

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美式賣場好市多（Costco）經常推出優惠吸引會員選購，有網友分享，近日好市多高雄中華店、大順店舉辦知名冰淇淋品牌「哈根達斯特展」，任選5桶家庭號冰淇淋999元，再送一個保冷袋，買起來相當划算。貼文曝光引發討論，也吸引大批會員購買，「一桶不用200元，真的好佛」；也有網友敲碗其他分店跟進。

一名網友昨（9日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去賣場逛街採買，意外遇到哈根達斯特展，工作人員說目前只有在中華店和大順店舉辦。

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原PO貼出活動優惠內容，這次提供10種口味，任選5桶473毫升的家庭號冰淇淋，搭配保冷袋，一組只要999元。他私心推薦草莓麻糬及開心果口味，大讚麻糬很Q、開心果味道很香，還吃得到果粒。

優惠訊息曝光引發討論，會員紛紛留言，「有焦糖夏威夷果仁，這個口味超好吃的」、「今天試吃到草莓麻糬，不會太甜，好好吃」、「價格好心動，台中怎麼沒有」、「一桶不用200元真的好佛，其他分店也能跟進嗎？」

根據好市多官網資訊，哈根達斯特展除了6月8日至21日於高雄中華店及大順店舉辦外，6月22日至7月5日也會在其他分店登場，包括北投店、內湖店、汐止店、中和店、新莊店、南崁店、中壢店、新竹店、北台中店、台中店、嘉義店及台南店。

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