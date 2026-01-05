好市多商業副卡漲600元 卻升級1服務「公司買單」：不用繳錢也能逛

記者李育道／台北報導

好市多會員費調整後釋出新權益，大漲600元的商業副卡將自2026年4月1日起新增「免費家庭卡」資格，等同讓受贈副卡的公司員工，未來可再額外擁有一張家庭卡，權益比照現行金星會員，同行規則同為「1名會員可再有2人同行」，成為此次年費制度調整中，唯一同步「加碼福利」的會員類別。

好市多台灣目前會員種類主要分為三種，包括普遍開放申辦、且可持有副卡與家庭卡的金星會員，以及本次未調漲的黑鑽卡；另有須具公司行號資格的商業主卡，以及由企業分配給員工使用的商業副卡。此次年費調整將自2026年4月1日起生效，其中金星主卡年費由1350元調升為1500元，增加150元；商業主卡由1150元調整為1500元，增加350元；商業副卡則由900元一次調整至1500元，年費增加600元，為本次最大漲幅項目。

商業副卡雖一次調整至1500元、漲幅達600元，但同步新增「每位商業副卡可再持有一張免費家庭卡」的新制度。（圖／好市多會員提供）

公告並說明，凡會員到期月份落在2026年4月（含4月）之後，續約將改採新年費計算；若為2026年4月到期會員，但提前於3月續約者，仍可沿用原年費；至於已過期會員，若於2026年4月（含4月）之後再度辦理續約，則一律依新費率計算。

值得注意的是，商業副卡雖一次調整至1500元、漲幅達600元，但同步新增「每位商業副卡可再持有一張免費家庭卡」的新制度，與以往僅能以本人身份使用相比，權益向上對齊金星會員。依新制設計邏輯，可視為「企業為員工負擔會員費，並讓其家庭一併受惠」的延伸概念，等同於公司提供員工福利，而好市多則將商業副卡使用場景擴大至家庭層級，讓副卡持有人從個人會員提升為家庭使用情境。

目前台灣好市多會員規模估計已達至少400萬人，此次年費與權益變動引發市場與會員高度關注，未來是否影響商業卡與金星卡之間的申辦結構與使用習慣，仍有待觀察。

