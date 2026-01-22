好市多在台灣很久？她結帳驚見「阿公級折價券」 眾人看傻：價值超高

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動，長期深受台灣消費者喜愛。一名妹子分享，自己在結帳時意外看到有人拿出一張「充滿年代感」的好市多折價券，用來支付會員續約費，讓她驚嘆直呼：「好市多在台灣竟然開這麼久了嗎？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

她在好市多見折價券 眾人看傻：價值超高



一名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出一張照片，並表示：「今天排隊結帳時，看到有人用這張折價券來付續約的會員費，拿出來的人自己看起來也很緊張，好像怕不能用，結果竟然真的可以用！」

從照片中可見，這張折價券布滿皺褶，整體相當有年代感，券上寫著「憑票支付好市多會員部500元」。下方內容也清楚標示使用規定，包括「憑本券可抵用會員費500元」、「本券僅限抵扣會員費，不得用於其她商品，亦不得兌換現金」等注意事項。

原PO指出，這張500元折價券不僅沒有使用期限，實際上也真的能用來支付會員續約費，讓她忍不住感嘆：「奇怪，好市多在台灣已經開這麼久了！」並補充說明，照片是向當事人借來拍攝的。

貼文曝光後，引發網友熱議，許多人又驚又懷念，「這張的紀念價值早就超過500元了，用掉反而可惜」、「1997年1月，台灣第一家好市多在高雄前鎮開幕」、「那個年代的500元，現在可能等於1000元以上」、「這根本是時光膠囊吧」。

也有內行網友出面解釋，指出這張抵用券「確實是高雄中華店發出的」。她表示，當年業務部門為了降低消費者對『年費制』的排斥，特別針對部分大型企業推出專案推廣優惠；而到了1999年內湖店成立時，「Price Costco（普來勝）」這個名稱，集團其實已經不再使用了。

