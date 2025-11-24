好市多外套穿8年不退流行 網曝耐久款清單「看到要立刻買」

記者李育道／台北報導

受東北季風影響，今（24）日晚間氣溫一路下滑並轉為降雨，全台至少到週五（28日）都會感受到明顯變化，不只北部降溫，中南部也因日夜溫差加大，提醒民眾留意保暖。近期有民眾在社群分享，自己多年愛穿的好市多外套遺失，引發大批會員討論「Costco外套到底能穿多久？」意外掀起共鳴。

這名會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，媽媽8年前在好市多購入一件外套，不僅好看也耐穿，至今仍不退流行，但上個月赴日旅遊時忘在飯店裡找不回。由於同款已停產，她便上網詢問大家推薦哪款外套，只求保暖、耐穿，外型不是首要考量。

網友討論好市多羽絨衣相當耐穿意外引起熱論。（圖／記者施郁韻攝影）

貼文一出，許多會員分享各自心頭好，最多人推的是「羽絨款」，強調穿起來不會腫、保暖度足夠，又能方便收納；也有人推薦有刷毛設計的款式，外型好看也實穿；另一派則喜歡全法蘭絨材質，認為保暖舒適；還有人分享自己買過一件風衣，騎車時「風真的不會灌進來」。

除了款式討論，網友也盛讚好市多服飾耐穿度高，許多人外套都穿了多年仍完好，有人買的大衣已穿近10年，也有人從大學一路穿到現在，不少人笑稱自己是「沒壞就繼續穿」派。也有網友提醒，喜歡的款式看到就要下手，「因為科克蘭外套可能不會再回來」，錯過就買不到，意外成為好市多服飾的「共通心得」。

