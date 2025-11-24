好市多外套耐穿度驚人 網曝：一件穿 8 年還不退流行

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

本周氣溫將一路下滑，未來幾天恐下探12度，想入手好穿又保暖外套，到美式賣場好市多（Costco）買就對了的。有會員的媽媽8年前在好市多買的一件外套好看又好穿，上個月去日本弄丟了，想買同款已停產，網上詢問會員們買哪款好？不少人都推好市多的羽絨款，輕便又保暖。另外，在好市多買的衣服可穿超久更引發大家共鳴，真的超耐穿又好看。

天氣涼颼颼，好市多外套款式多耐穿又保暖，廣受會員好評。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

一位會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好奇大家在好市多買的衣服最長穿多久？她媽媽在好市多買了一件外套，外型蠻好看放到現在也不過時，保守估計有7~8年，一直讚不絕口，可惜上個月去日本時外套放在飯店裡忘了帶走。買不到同款式，問問大家比較推哪款外套，希望買的是保暖耐穿，外型不要求，實用就好。"

貼文引來大家分享好市多的外套心頭好，不少人都說好市多的羽絨不錯，穿起來不會腫又保暖，還很方便收納攜帶；也有人推薦買有刷毛的，好看又保暖。還有網友推薦一款全法蘭絨材質的，很好穿。還有人買一件風衣，「騎車的時候風真的不會灌進來，不錯。」

好市多外套的耐穿度也受好評，直說，好市多服飾與鞋子的品質比想的好很多。不少人的外套都穿好幾年。有人之前買過一件大衣，穿了快10年了。有網友說，大學時在好市多買了一件外套穿到現在。有網友說自己是「沒有壞就一直穿」，獲得附和，不少人說自己也是沒壞就會一直穿的類型。

還友網友提醒，看到就要買不要猶豫，以免後悔。有人說，幾年前在新竹店買了一件風衣，版型很好看，但自己手臂肥了點，本來想著隔年再買大一點的，後來也沒有再看過它出現，從此後就知道科克蘭的外套有喜歡的就下手，因為它可能不會再有。





