好市多多次敲門卻找不到地邱建富：彰化都市計畫落後10年

中部第三家好市多確定落腳海線，讓不少彰化民眾再度感嘆「為何好市多始終不到彰化？」前彰化市長、民進黨彰化縣長參選人邱建富昨（五）日前往北斗菜市場掃街時表示，原因不是好市多不看好彰化，而是「彰化準備不足、都市計畫落後，企業想來也無處可落地」。

邱建富指出，好市多近年多次向縣府詢問地點，但包括建國南路、機二十八用地、高鐵專用區及彰化、和美交界地帶等，都因產權複雜、地目不符、面積不足或缺乏四面臨路而被否決。他批評：「台中能開到第三家，是因為都市計畫提前十年準備好；彰化則是企業來了才開始找地，當然每次錯過。」

針對鐵路高架化後「機檢站」預定地引發地方反彈，邱建富表示，該地有工廠、住家與農地，地方普遍希望縮小用地或另覓新址。邱建富主張，若案子勢必要推動，縣府應採區段徵收，由地主領回約四成可建設土地，並同步規劃產業園區與公共設施，「讓地主從被動被徵收，變成主動參與地方發展。」

他強調，這不僅降低衝突，也是補齊彰化都市計畫缺口的機會，不是只蓋一個機檢站，而是打造一個新的都市計畫區。

邱建富舉例，鐵路高架化後機務段可能遷至花壇，但因缺乏完整規劃，地方反對聲浪大。他認為，若以「擴大機務段」模式切入，將花壇、秀水整體納入產業與商業規劃，局面就會不同。

邱建富說，花壇人反對的並不是建設，而是沒有配套。如果縣府將地區完整規劃、公共設施一次到位，甚至劃出可供大型企業、好市多設點的商業區，地方有發展、企業有土地、彰化人也能迎來更多投資，這才是真正的三贏。

至於彰化交流道特定區通盤檢討案，邱建富認為方向雖對，但進度太慢，也未與企業需求真正銜接。他承諾，若當選將成立「大型商業投資專案小組」，主動盤點縣內一萬坪以上可開發地，協助產權整合、地目變更與交通評估，建立透明、有效率的招商流程。

邱建富表示，彰化有市場、有交通、有消費力，好市多不是不來，而是彰化沒準備好。只要都市計畫做對、做快、做完整，企業自然會來。