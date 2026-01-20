好市多大包裝最划算？專家點名9類商品：愈買愈虧
好市多的大包裝商品雖然單價低、看似划算，但若未事先規劃家庭需求，容易造成囤貨過多而導致變質。美國財經網站點名9類不建議大量購買的商品，包括超大罐香料、巨無霸袋裝菠菜、加侖裝食用油、糙米、大包裝醬料、雙入組麵包、5磅重大包麵粉、大包裝堅果，以及罐裝保養品，建議購物前應先評估需求與保存方式，避免花了大錢卻造成浪費。
據《Money Talks News》報導，好市多商品的主要吸引力在於大包裝、低單價，容易讓人產生「買愈多省愈多」的心理，若沒有仔細規劃家庭需求，這種購物方式很容易變成囤物惡性循環。
報導指出，一般家庭常被價格吸引，卻忽略了家中儲藏空間及食物保鮮期限，導致吃不完而腐壞，省下的錢也可能付諸流水。報導列出9類不建議大量購買的商品，包括超大罐香料、巨無霸袋裝菠菜、加侖裝食用油、糙米、大包裝醬料、雙入組麵包、5磅重大包麵粉、大包裝堅果，以及罐裝保養品。
以香料為例，開封6至12個月後就可能走味；大包菠菜若吃不完，可能變成黏稠；植物油、糙米及堅果若存放過久，容易氧化或酸敗；大容量醬料與烘焙麵包，開封後也會逐漸變質。
報導建議，民眾可購買小包裝，或使用冷凍及密封容器延長保存；乳霜等罐裝保養品則最好選擇能在3個月內用完的容量，以避免細菌滋生。此外，購物前應先確認家中儲存空間是否足夠，以及商品能否在保存期限內使用完畢，提醒最昂貴的商品不是價格，是最終沒用完、被浪費的那一份。
