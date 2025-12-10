好市多太佛！電視連降2次「竟2度主動退差價」 會員驚：我都還沒開口

美國會員發現電視降價後未主動申請，好市多竟自動寄出購物卡補償，引發熱議。（台灣好市多示意圖／本刊資料照）

還在因為買貴而心疼荷包嗎？物價持續攀升，不少消費者在選購家電時最擔心「買貴」。不過，美式賣場好市多（Costco）近期因為一則「主動退差價」案例引發國外社群熱烈討論。有消費者購入電視後價格下跌，不僅沒開口要求，好市多竟直接寄出購物卡補償，且第2次降價依然主動提醒，讓許多會員大呼不可思議。

好市多會員收到「自動退差價」？ 兩度降價、兩度補償

一名美國網友分享，日前在好市多購入一台65吋電視，不久後發現商品下調100美元（約新台幣3,200元）。就在他還在猶豫是否回賣場申請時，竟收到官方通知，表示將寄出價值100美元的購物卡。

更讓他驚訝的是，電視之後再次降價50美元（約新台幣1,559元），好市多依然主動告知並補上差額。該網友直言，自己完全沒有提出任何申請，卻連續收到2次補償，對此相當意外。

好市多價格調整政策怎麼運作？30天內降價可申請退差額

好市多的「價格調整（Price Match）」規範明確指出，只要會員購買的商品在30天內降價，即可提出差額補償申請。一般情況下，需由會員自行發現、主動臨櫃或線上申請。

不過外媒指出，好市多部分門市或部分品項，確實可能依系統偵測主動通知會員，這也是此次事件引發廣泛討論的主因。

許多資深會員坦言，雖然知道退貨政策相當寬鬆，但「主動退差價」仍是頭一次聽到。

好市多退差價怎麼申請？買貴真的能拿回錢嗎？

在討論區中，不少網友開始詢問政策細節，包括是否所有商品都適用價格調整？促銷期間是否仍包含在退差價範圍？是否每間分店都有主動通知機制？

外媒提醒，部分商品例如限時促銷、季節品、有排除條款的特殊家電，可能不在價格調整範圍內，建議消費者購買前可先查閱最新規定。

賣場真的不虧嗎？

儘管主動補償看似增加成本，但不少零售分析認為，好市多透過「讓消費者無買貴風險」的方式，強化購物體驗、降低退貨率，長期反而提升品牌黏著度；有網友直言，這正是好市多多年來維持會員續卡率高達90% 以上的重要原因之一。

為何好市多會員忠誠度高？價格政策是關鍵？

討論也延伸至好市多品牌文化。部分網友指出，寬鬆的退貨條件、穩定的商品品質，再加上這次被稱為「超佛心」的價格保護，才是讓許多家庭年年續卡的重要因素。

