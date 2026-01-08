好市多好吃「半熟麵包」不能冰冷凍？一票人做錯易發霉 保存秘訣曝光

美式賣場好市多提供各種食品，滿足民眾日常需求。一位網友近日在好市多買了一份M牌半熟迷你麵包，回家後馬上放進保冷袋冰冷凍，開箱後卻發現一堆麵包都發霉，讓他忍不住上網抱怨，貼文曝光後引發熱議，不少會員紛紛表示有共鳴，不過也有粉絲說明，該款麵包根本不能放冷凍。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己以前買過好幾次M牌半熟迷你麵包，不過因為常常遇到發霉的狀況，所以已經3、4年沒買了，最近原PO再度購買麵包，回家後還用保冷袋、馬上丟進冷凍庫，沒想到又遇到麵包發霉，最後只好上網分享此事，同時也通報好市多客服。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，這款麵包可能因為常溫販售常常發霉，「這款常看到在架上就發霉了」、「冷凍進口，常溫販售就容易發霉」、「這個很好吃，但是後來常常看到賣場直接沒冷凍冷藏擺在外面，後面就真的很少買了」、「我蠻常買的，但在賣場就要仔細檢查」、「這超好吃但真的不太好保存，所以很少買」。

不過也有人認為麵包相當好吃，冷凍是錯誤的保存方法，「這應該蠻明顯是在室溫時就放到發霉…買過N次了，家裡小朋友也很愛吃～這個賣場是常溫放置的，買回來冰冷藏，要吃的時候再烤。冷藏這樣的方式，可以冰到標示的保存期限～口感都正常也沒有異狀」、「很多人都搞錯，這款本來就不是冷凍產品啊！我印象中它是常溫或冷藏，它的包裝說明也是這麼寫的，我買都是放冷藏，冷凍後它的麵糰會變質，烤完會有個酵母臭味，放冷藏就不會，上次放了好幾個月沒什麼問題」。

更多中時新聞網報導

TPBL》找回贏球渴望 國王客場首勝到手

網球》搶十驚險過關 謝淑薇晉女雙4強

兒少發展帳戶擴大對象 10萬生育補助可望加碼