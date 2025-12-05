好市多官網上架1神級商品！網讚：便宜很多

一名會員在臉書社團分享，好市多線上開賣「台灣第一筷」不鏽鋼筷。（圖／翻攝自Google maps）





美式賣場好市多再被挖出隱藏好物。一名會員在臉書社團分享，好市多線上購物悄悄上架「台灣第一筷」不鏽鋼筷，並表示這款筷子「很好夾」，價格還比品牌官網便宜許多，讓她慶幸原本想在1111檔期下單，最後沒衝動購買，現在改在好市多買更划算。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團透露，自己早就鎖定這款筷子，原本打算趁電商優惠在官網入手，沒想到最近逛好市多線上商城時，意外發現同款商品已上架，而且價格更便宜。根據好市多商品頁資訊，販賣為四方形23公分、10雙的組合，售價1179平均一雙約118元。

有會員在臉書社團分享，好市多線上開賣的「台灣第一筷」價格比官網更便宜，讓她慶幸雙11當時沒下單。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

貼文曝光戶，不少網友留言表示，「這家好用，不過我是買圓的，用好幾年了…」、「我家用了幾十年，當年也是跟官網買，後來好市多上架才知道買貴了」也有網友分享，「本來以為只是一般不鏽鋼筷，沒想到是飯店等級的牌子」、「可惡我雙11才在官網買的」、「他們家的碗和湯匙也很好用，但價格就是讓人有點難把家裡的餐具全都換成他們家的。」

