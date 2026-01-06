好市多宣布漲價 網友分享這個時間辦卡最划算

美式賣場好市多（Costco）近日正式宣布，將於今年4月起調漲會員費用，一般會員年費從現行的1,350元調漲至1,500元，漲幅為150元。

消息一出，立刻在社群平台引發熱烈討論，不少網友開始盤算是否該趕在漲價前辦卡。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文詢問，自己原本和他人共用會員卡，但因為想辦理聯名卡，需要申辦個人會員。

↑（圖片翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

廣告 廣告

他好奇如果在4月漲價前續約，是否能繳交舊會費，並於明年再支付調漲後的價格？此問題引起網友廣泛討論。

多數網友推測，好市多應該會在公布漲價後就直接收取新會費，或是針對舊會員按比例補收價差。

不過也有網友分享，根據官方說明，4月前辦理確實適用舊會費標準，讓不少人大呼「趕快去辦卡」。

值得注意的是，此次調漲僅針對一般會員，黑鑽卡會員費維持不變，讓許多網友驚呼「直接升級黑鑽卡更划算」。

對於漲價幅度，網友普遍認為「150元還能接受」，有人指出：「很多保健品和外面的價差就不只這些了」、「我們補習班日常備水都在好市多買，一瓶才6塊錢，省超多」。

相較於其他國家早已調漲會費，台灣此次漲價時程相對較晚，網友笑稱「台灣慢人家一年才漲」。

不過對於經常採購的家庭而言，多數人表示會費漲幅影響不大，「一次購物省下的價差就賺回來了」，顯示好市多的價格優勢仍深受消費者肯定。

隨著4月漲價日期逼近，預料將掀起一波辦卡潮。​​

更多品觀點報導

豐興廢鋼漲200元 鋼筋蠢蠢欲動

基本工資當政績難掩千萬勞工薪酸 後座力不容小覷

