好市多宣布漲年費！一票會員喊「剪卡」 網友力推改逛這賣場：CP值更高

美式大賣場好市多（Costco）是許多家庭喜愛採購商品的好去處，不過需申辦會員才能進場購物。而官方日前宣布自2026年4月1日起調整台灣會員年費，金星會員及商業會員一律漲至1500元，引發不少會員們怨聲載道。對此，有網友在PTT發文問到為何大家都喜歡去好市多？文章下方引來不少人留言，更有人直言，「會員年費要調漲就剪卡」，更力推改逛這賣場，特價商品更多。​

好市多宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，金星主卡與商業主卡年費將統一調升至1500元，不同會員卡別的漲幅介於150至600元不等。不過，若會員到期日為2026年4月，並提前於3月完成續約，仍可適用舊年費標準。

​對此，就有網友在PTT以「為什麼大家愛去好市多」為題發文詢問，好市多會員費大漲，但那些相似的日常用品在家樂福或全聯都能買到，「為什麼大家這麼愛去好市多？跟全聯和菜市場比，好市多CP值更高嗎？」

文章曝光後，吸引不少網友在下方留言，有部分人認為，好市多商品份量大，需要開車或騎車搬運，加上年費門檻，較適合大家庭或大量採購需求的消費族群，對於小家庭而言，平時不會頻繁造訪，但好市多商品品質優良，且提供無條件退貨服務，仍具有一定吸引力，「好市多不一定便宜，但品質普遍較佳，而且能退貨」、「其實去好市多消費的大部分族群都是對品質比較有要求的」、「好市多買牛肉很划算」。

不過也有一派支持家樂福的網友說，家樂福最大優勢在於免繳年費，且提供多種特價商品；此外，家樂福賣場還結合其他商家，逛完家樂福後，還能順便逛其他商店，非常適合小家庭，「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品大特價」、「家樂福買東西很快」、「家樂福特價品滿多的，很好挖寶」。

