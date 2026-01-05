好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

好市多將從4月起調漲年費。（圖／黃威彬攝）

美式連鎖賣場Costco好市多宣布，自2026年4月1日起將調整台灣地區會員年費，包含金星主卡與商業主卡兩類會員，年費將統一調升至新台幣1,500元，漲幅介於新台幣150元至600元之間。其中，商業副卡調幅最大，一次上調600元，成為本次調整幅度最高者。

根據公告內容，原本金星主卡年費為1,350元，調整後提高至1,500元，漲幅150元、約11%。商業主卡則由原本的1,150元調升至1,500元，調幅350元、漲幅達30%。而商業副卡年費則從900元一次調整為1,500元，年費增加600元，漲幅高達67%，引發消費者廣泛關注。

好市多指出，本次年費調整主要是因應營運成本成長與服務擴展，將用以持續優化會員體驗與服務內容。官方聲明中提到，好市多始終致力於以合理價格提供高品質商品，並透過會員制度強化全球採購優勢，進而將成本效益回饋會員。

針對年費調整適用對象，好市多強調，凡會員到期月份為2026年4月（含）之後者，無論實際續約時間為何，皆將適用新費率。但若是2026年4月到期的會員，選擇提前於3月完成續約，則仍可適用原有年費標準。至於已過期的會員，如在4月以後辦理續約，也同樣將以新標準計算。

好市多上一次在台調整會員年費為2016年，近十年來，好市多持續投入物流升級與專業服務設施建設，包括設置加油站、眼鏡中心與聽力檢測等單位，期望提升整體消費體驗。

