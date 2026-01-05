好市多宣布調漲會員費 吳姍儒自爆家庭開銷精打細算「仍會去買」

吳姍儒再度擔綱主持文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／常朝貴攝）

文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今年邁入第4年，吳姍儒再度擔綱主持，今（5日）記者會上，吳姍儒被問美式連鎖賣場好市多宣布將自2026年4月1日起調整台灣地區會員年費，她坦言自己相當常逛美式賣場，對年費調漲「有點心痛」，但仍笑說：「還是會去消費。」

過去前兩年吳姍儒主持時分別懷上第一胎與第二胎，如今只要接下主持工作就會被關心是否再度有喜，「現在生活真的太忙，沒辦法再生一胎」，還搞笑表示「沒有懷孕喔，不用驗孕，就是沒有」。

她也分享育兒日常，大兒子「初一」目前2歲半，個性機靈幽默，像極了阿公吳宗憲與舅舅鹿希派，甚至會和媽媽頂嘴。她笑說，曾被兒子嫌「爸爸泡的奶比較好喝」，讓她相當走心，但孩子也有暖心時刻，會主動討抱抱、表達思念，只是下一秒心情一變，又會說「要找別人當媽媽」，讓她哭笑不得。

此外，吳姍儒也自爆自己在家庭開銷上相當精打細算，過去逛賣場時會特別留意貼紙折扣與集點活動，「這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，而是喜歡用折扣價格買到東西的感覺」，即便面對美式大賣場年費調漲，她說自己因為每天下廚，常會大量購買食材，直言消費習慣不會因此而改變。

