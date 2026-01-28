好市多將推4新制！一票大讚「美食區限會員進入」：早該這樣

生活中心／倪譽瑋報導

好市多2026新制！美式賣場好市多（Costco）在國外，預計2026將推4大新制，包含好市多美食區要會員卡才能買、加油站營運新模式、藥局收費調整、結帳流程優化；台灣好市多對此表示，若總部有所指示，將依規定配合推動。關於好市多新制「美食區限定消費」部分，不少好市多會員稱讚「不然我繳年費繳心酸的」、「使用者先付費，早就該這麼做了」。

外國好市多2026新制 包含美食區限制、買藥報價

先前外媒報導，好市多自2026年起將陸續推動4項會員制度調整，包括美食區全面實施會員卡掃描、獨立式加油站、結帳「預先掃描」、處方藥價透明化。關於美食區部分，未來不論採取哪一種付款方式，消費者在點餐前皆須先掃描會員卡，意味著沒有會員卡，將無法進入美食區消費。加油部分，美國洛杉磯已試行只開放給會員使用的獨立式加油站。

至於結帳「預先掃描」，員工可在顧客排隊時先行掃描購物車商品，這項新制預計讓結帳時間最多縮短20％；處方藥價則是攜手藥品福利管理公司Navitus推行「成本加成制」模式，讓會員能清楚看出處方藥的實際成本與加價方式。針對外國規劃的新制，台灣好市多表示，台灣目前尚未跟進，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。

好市多美食區限制消費 好市多會員讚：合理

相關消息底下，網友點出，部分店家已有針對非會員使用美食區做出管理「台南一直有看」、「去新竹好市多先往熟食區跑，有被店員要求看會員卡」；部分店家則較寬鬆「中壢店免看會員卡」、「台中南屯店賣場設在二樓，美食區設在入口一樓，自然不需要會員卡就可去」。

對於未來可能上路的新制，許多會員也大讚「早該會員專屬，一堆不消費在那邊切洋蔥」、「那麼貴的年費，完全沒同等級的購物品質」、「使用者先付費加入會員，早就該這麼做了」、「美食區終於要僅限定會員了」、「合理」。



