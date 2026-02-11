好市多將開2新分店 落成進度、位置全曝光
在全球擁有超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco），看好台中人口持續增加，現有兩家分店服務量能吃緊，未來在台中布局有潛力達到六店規模。好市多開發團隊昨（10）日拜會台中市長盧秀燕，針對未來在台中的分店規劃進行交流。盧市長指出，台中人口成長帶動消費提升，作為中部核心城市，還吸引鄰近中彰投苗地區的消費力匯聚。
好市多團隊表示高度認同，已將台中第3、4家分店列為重點目標。大中華區土地開發部總監黃美綺表示，「以台中人口成長的情況，開設六家分店沒有問題」，並強調將兼顧交通便利與生活機能，持續推進評估作業，期盼近期能宣布好消息。
盧市長指出，台中人口持續突破286萬，家庭客群穩定，交通建設逐步完善，進而匯聚中部七縣市市場動能，兼具消費力與生活機能。包括「D-ONE第一大天地」加速興建中、漢神洲際購物中心即將開幕，國內外百貨品牌加速布局，持續帶動城市經濟成長與就業機會。盧市長期許，好市多台中新分店能儘速落地，市府將持續完善交通與生活配套，確保台中長期在百貨零售業績上保持領先地位。
黃美綺總監表示，台中現有兩家分店表現優異，已達近飽和狀態。為舒緩人潮、提升服務品質，經長期評選與評估，未來將持續拓展分店。她也感謝市府團隊在選址與法規諮詢提供專業協助，使開發計畫順利推進。黃總監肯定，台中消費市場成熟、會員客層穩定、消費能力強，對第三、甚至第四家分店充滿信心。
台中市經發局長張峯源指出，台中去年第4季在商業登記、公司登記等五項經濟指標再度勇奪六都第一，自110年第2季以來已連續19季蟬聯至少四項指標冠軍，顯示台中經濟動能持續強勁。
此外，會展經濟與台中購物節已成為帶動城市成長的雙引擎。張局長表示，台中國際會展中心自去年10月試營運以來，累計吸引近25萬人次進場，創造商機突破15億元；2025台中購物節也再創新高，累計消費登錄金額達374億元，較前年成長逾20億元，平均每日登錄金額超過6億元，持續蟬聯全國第一，帶動全台經濟產值約760億元。
張局長舉例，本屆購物節最終大獎「好宅」的中獎發票，即來自南屯好市多。該店每年皆名列購物節消費登錄金額前段班，充分展現台中強勁的消費力與城市經濟活力。
昨日下午拜會過程中，盧市長率副市長黃國榮、秘書長黃崇典及經發局長張峯源接待好市多開發團隊，雙方交流熱絡，對台中未來零售市場布局展現高度信心。
