好市多平價外套便宜耐操！業者曝內幕：品管超嚴格

近日強烈大陸冷氣團一波接一波，不少民眾考慮購買新的防風外套，但又擔心荷包大縮水。一名成衣業者透露，美式賣場好市多常見的Weatherproof外套便宜好用又耐操，並分享過去跟對方打交道的經驗，直言好市多品管相當嚴格，對材質該有的基本強度都有要求。

臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」近日發文稱，沒有必要去搶一些雜牌，便宜，卻標榜多種「黑科技」的外套產品。但他也強調，便宜不是沒有好貨，甚至有些品牌就是以便宜、好用、耐操出名，好比說好市多常見的Weatherproof。

廣告 廣告

他表示，自己多年前有跟好市多打過交道，接洽時就知道他們家對於價格上有極為嚴格的需求，看到布料規格時感覺還算簡單，於是就嘗試報價看看。該粉專表示，好市多訂單數量往往開得非常漂亮，自己就花了一段時間努力拚這筆生意，但最後還是事與願違，價格無法達到好市多開出來的區間帶，只能忍痛放棄。

該粉專稱，後來打聽到真的要做到好市多的訂單其實不輕鬆，就算訂單數量相當驚人，布料組織要求也不高，但在品管部分相對嚴格，所以只要出現些許客訴，往往利潤就會歸零。

他強調，自己每次到好市多去看外套時，雖然說布料手感不能說到非常喜歡，但可以看出其材料選擇，還有做工也是有一定的水準，就算不能類比高階品牌的戶外機能防水外套，羽絨外套，但材質該有的基本強度依舊可以摸到。

該粉專舉例，好市多的填充外套，不會刻意為了追求時尚或者輕量化而降低布料該有的組織密度，依舊有兼顧耐用性還有保暖度在做設計考量，雖然可能重一點，沒那麼好看，但產品效能表現仍相當不錯，「符合這個價位帶該有的表現，不必花俏，也沒有太多額外的bonus，但就是該有的不會少給你」。

更多中時新聞網報導

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期

勞保負債逾13.5兆 政府負最後責任

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」