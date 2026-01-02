好市多平價外套耐穿好用！他揭接洽內幕：1要求超嚴格

一名紡織業者近日在臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」發文直言，「就算是便宜，你也還是有更多其他選擇」。（圖／翻攝自臉書「扛布者-為紡織而活的男子」）





在機能服飾市場充斥「黑科技」、「多功能」等行銷話術的當下，臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」發文直言，「就算是便宜，你也還是有更多其他選擇」，提醒消費者不必為了低價而搶購來路不明、規格浮誇的雜牌商品。

「扛布者－為紡織而活的男子」指出，便宜不等於沒有好貨，關鍵在於品牌是否清楚自己的定位與策略。（示意圖／翻攝自pexels）

「扛布者－為紡織而活的男子」指出，便宜不等於沒有好貨，關鍵在於品牌是否清楚自己的定位與策略。他特別點名好市多（COSTCO）販售的服飾品牌Weatherproof，認為其正是「以便宜、好用、耐操出名」的代表。

廣告 廣告

「扛布者－為紡織而活的男子」分享，自己多年前曾與Weatherproof有過接洽經驗，對方對價格要求高，「看到布料規格時，其實不困難，還算簡單」，加上訂單量可觀，因此曾嘗試報價，但最終仍因價格無法達到對方需求而放棄合作。

不過「扛布者－為紡織而活的男子」也坦言，後來才了解到，要承接該品牌訂單並不輕鬆。即便布料組織要求不高，但在品管上相當嚴格，「只要有些許客訴發生，往往利潤就會歸零」，顯示其低價策略並非犧牲品質，而是建立在高度控管之上。

「扛布者－為紡織而活的男子」也坦言，後來才了解到，要承接該品牌訂單並不輕鬆。（示意圖／翻攝自pexels）

「扛布者－為紡織而活的男子」進一步指出，Weatherproof外套雖然整件皆為聚酯纖維，連內裡填充物也是化纖，但並未為了輕量或時尚而犧牲布料密度，「依舊有兼顧耐用性還有保暖度」。即使外套「重一點、沒那麼好看」，但在效能表現上仍相當扎實。

「扛布者－為紡織而活的男子」強調，「這就是這個價位帶該有的表現」，Weatherproof不追求花俏設計或額外噱頭，而是確保基本強度、保暖性、環境友善與品管水準，這也是該品牌能長期在好市多上架、屹立不搖的原因。

最後「扛布者－為紡織而活的男子」也向消費者喊話，「沒有人每件衣服都該是名牌」，若預算有限，仍有品牌能提供「便宜、實用、耐穿」的選擇，「讓你好過冬，卻不會讓荷包一起過寒冬」，並建議民眾在想省錢時，不妨走一趟好市多賣場親自看看。

更多東森新聞報導

國運抽中「下下籤」！詹惟中5點示警：務必要小心

14歲小女友喊「慾火焚身」 他來洩火 下場慘了

南鯤鯓去年抽「下下籤」牌樓倒了 今年代表字出爐

