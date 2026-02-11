好市多年前必買清單曝 過來人推「賣場人潮最少時段」

農曆春節將至，不少民眾張羅年菜，一名網友想買好市多年菜，詢問大家推薦哪些品項？貼文掀起熱烈討論，從烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀到羊肉爐、叻沙湯都被點名，但有過來人建議，年前賣場人潮爆滿、停車困難，最好的採買時段是在除夕當天下午，較能避開尖峰；對此好市多也提醒，除夕（16日）當天只營業到下午6點，初一（17日）暫停停業1天。

原PO近日於臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文指出，過年想在好市多採買年菜，好奇大家最推薦哪些商品。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友熱烈回應，紛紛點名烤雞、烤雞翅、鼎泰豐筍絲蹄膀、德國豬腳、醉雞腿、鮮煮藝羊肉爐、叻沙湯等品項，「烤雞或烤雞翅」、「鼎泰豐筍絲蹄膀真的很不錯」、「德國豬腳和醉雞腿是我每年必買」、「牛肉不錯」、「鮮煮藝的羊肉爐」、「壽司也可以當年菜」、「叻沙，湯的或盒裝粉包都好吃」、「隨緣素食佛跳牆真的是香到我現場失控拿了一包」。

也有民眾擔心年前好市多人潮過多、車位一位難求，其中有會員表示，每年都選在除夕當天下午前往採買，較能避開尖峰時段，「過年前好市多特別擁擠，早已放棄」、「先搶到停車位再說」、「我也想去買，但怕太擠」；也有人表示，「除夕當天下午去買，人比較少，也不會擠得慌，我每年都這樣安排」。

此外，好市多因應農曆春節調整營業時間，除夕（16日）營業時間為上午9點至下午6點，初一（17日）暫停營業一天，初二（18日）恢復營業，時間為上午10點至晚間9點30分。

更多中時新聞網報導

緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人

King ＆ Prince寫春聯送祝福

TPBL》特攻當奧客宰翻海神 還送上5連敗