好市多年前特惠搶翻 新竹店星巴克咖啡豆「貨架被搬空兩層」

距離農曆新年剩不到兩週,各大賣場湧現採購人潮,美式賣場好市多(Costco)更是擠滿備貨民眾。有會員在臉書「好市多商品資訊分享」社團發文分享,新竹店目前特價商品被搶購速度驚人,其中星巴克咖啡豆貨架已被掃空兩層,提醒有需要的會員把握檔期趕緊補貨。

↑（圖片翻攝自好市多商品資訊分享FB）

該名會員表示,愈接近過年賣場人潮愈多,特價商品也被搶得特別快。目前新竹店仍有3項特惠品數量充足,包括汰漬洗衣精原價615元、折扣125元後只要490元,容量大又洗得乾淨,推測是因應年前大掃除需求,購買人潮絡繹不絕。

星巴克咖啡豆則從999元降至799元,雖然貨架已被搬空兩層,但原PO認為這款香濃順口,很適合製作拿鐵。西雅圖二合一咖啡從689元降至549元,方便即沖、單包換算價格實惠,冬天來一杯特別暖心。

貼文一出引發熱烈討論,有網友表示「二合一真的好便宜,我都買來放辦公室」、「星巴克這款咖啡豆是真的不錯,其實單喝我覺得也可以,味道很均衡」。也有人剛扛了一罐洗衣精回家,準備清洗各種被單和陳年衣服。另有網友詢問「想找個平日晚上去,人應該比較少?」也有人好奇咖啡豆是否能囤一段時間。

原PO最後也提醒,由於近期賣場人潮眾多、特價品搶購快速,建議有需求的會員盡早前往,以免向隅。若想避開人潮,可選擇平日晚間或非尖峰時段前往採購,以獲得較佳的購物體驗。

