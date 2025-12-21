好市多年末促銷「比黑五還狂」6款必買好物曝光

美式賣場好市多向來以商品種類繁多與優惠力度十足著稱，年末節慶季更是促銷火力全開。（圖／翻攝自Google maps）





美式賣場好市多向來以商品種類繁多與優惠力度十足著稱，年末節慶季更是促銷火力全開，根據《Yahoo！Shopping》報導，Costco已全面啟動耶誕檔期優惠，針對居家用品、食品飲料與電子產品等多個品項推出折扣，希望吸引消費者在假期前完成採購，也進一步帶動節慶購物熱潮。

在家用電器方面，新款Keurig K-Crema單杯咖啡機成為矚目商品之一。這款咖啡機主打高於一般機型五倍的沖煮壓力，並可依需求沖煮6至12盎司不等的咖啡份量。即日起至耶誕夜止，該商品提供40美元的折扣，特價後售價為162.99美元，對咖啡愛好者而言相當具吸引力。

在電子產品方面，LG 55吋 4K超高畫質智慧型電視也是本月促銷焦點之一，這款UA7100系列電視透過Costco Direct平臺販售，優惠價為279.99美元，並額外提供三年製造商保固。不過消費者需留意，該價格僅適用於線上訂購，錯過檔期恐難再享相同優惠。

節慶零食同樣是此次促銷的重點，好市多再度引進深受消費者喜愛的Ghirardelli薄荷樹皮巧克力系列，每袋16.2盎司售價19.99美元，內容包含多種造型與口味，包括經典薄荷、雪人造型以及黑巧克力薄荷款，無論是辦公室交換禮物或居家待客點心，都相當應景。

此外，科克蘭招牌焦糖核桃也回歸節慶零食區，2.5磅裝的產品以香甜的糖衣包覆堅果，售價16.99美元，份量充足，約可分成40份食用，適合家庭聚會或節日分享。

飲品選擇方面，好市多不僅提供傳統汽水，也引進帶有節慶氛圍的蔓越莓氣泡飲。這款屬於益生元氣泡水的產品，每箱包含15罐、每罐12液態盎司，售價23.49美元。相較市面上部分品牌四入裝接近9美元的價格，整箱販售的成本被認為相當具競爭優勢。

居家與兒童用品方面，好市多也推出限定優惠。Delta Children Sherpa Cozee兒童椅以柔軟外型與多色選擇吸引目光，包含粉紅、藍、灰與白等配色，售價為49.99美元。不過此項優惠僅限於線上購買，並將持續至2026年1月5日。消費者若親臨賣場，還能順道享用好市多招牌、僅需1.50美元的熱狗套餐，讓購物行程更加輕鬆愉快。

