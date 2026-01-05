好市多年費漲價！金星主卡、商業主卡、黑鑽卡…好市多會員年費10年首調整誰漲最多、哪天生效？
好市多會員注意，好市多會員年費要漲了！台灣好市多Costco宣布，自4月1日起調整會員年費。其中，金星會員由1350元調整為1500 元、商業會員由1150元調整為1500元、商業副卡由900元調整為1500元。 值得注意的是，自4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡。同行者為1+2，與原來金星卡一樣。
台灣好市多Costco會員費要調漲了，這是自2016年以來首次調整，好市多發布公告表示，自2026年4月1日起，金星會員由1350元調整為1500元，相當於每月增加不到13元；商業會員由1150元調整為1500 元，商業副卡由 900 元調整為1500元。
黑鑽會員費維持不變
至於黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最高30000元回饋，整體具高性價比。自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為1+2跟原來金星卡的一樣。
好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，黑鑽會員回饋制度維持不變。透過年度消費累積回饋，多數會員可輕鬆抵銷甚至超越會員費差額。台灣黑鑽回饋最高達30000元，為亞洲最高、全球第二高，買越多、回饋越多。
▲好市多會員提供。
好市多回應
Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。
台灣好市多上一次調整會費為2016年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。
調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。
▲翻攝台灣好市多網站。
