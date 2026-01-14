好市多年費漲到1500元值不值？內行點名5大隱藏福利 用幾次就回本

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，一般金星會員與商業會員主卡、商業副卡年費皆調漲至1500元。有人直言價格變貴考慮剪卡，但也有資深會員指出，只要善用賣場提供的多項會員服務，用不了幾次就能把調漲的年費賺回來。

根據好市多公告，這次年費調整適用於金星會員與商業會員，黑鑽會員費則維持不變，年度消費回饋上限仍為3萬元。另外，新制上路後，每位商業副卡可持有1張免費家庭卡，不過在2026年3月（含）前申辦或續約、仍適用舊年費的商業副卡，則無法享有此項福利。

在續約規定方面，2026年4月到期的會員，若提前3個月辦理續約，仍可適用舊年費；若到期月份為2026年4月（含）之後，或會員已過期並在2026年4月後才續約，則一律以新年費計算。

消息曝光後，網路上出現兩派聲音，有消費者覺得年費漲幅偏高，直言「太貴了」、「已剪卡」。不過，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，也有不少內行會員分享，其實好市多提供許多划算的會員專屬服務。

這些被點名的「隱藏福利」包括免費聽力檢測、免費驗光與眼鏡清洗保養、免費輪胎填充氮氣、免費保健食品諮詢，以及會員專屬油價。有會員分享，帶家中長輩做幾次聽力檢測，省下的費用就超過1500元年費。

另外，只要在好市多輪胎中心購買並安裝輪胎，使用期間享有免費氮氣充填、胎壓檢查、輪胎對調與平衡等服務。不少會員表示「輪胎好處是假日也有服務」、「開車去打一次氮氣，賺至少200元」、「好市多輪胎贏在保固啊」。

