好市多年費漲到1500元！官方曝「1情況」不漲 一票會員喊剪卡

美式賣場好市多（Costco）宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，金星主卡與商業主卡年費將統一調升至1500元，不同會員卡別的漲幅介於150至600元不等。不過，若會員到期日為2026年4月，並提前於3月完成續約，仍可適用舊年費標準。消息一出，引發不少會員不滿，直言此舉形同變相要求辦理黑鑽卡，甚至直呼「可以考慮剪卡了」。

好市多指出，此次調整將於2026年4月1日正式生效，適用於一般金星會員及商業會員。其中，金星主卡年費由原本的1350元調升至1500元，增加150元，漲幅約11%；商業主卡則由1150元調整為1500元，增加350元，漲幅約30%。至於商業副卡，年費從900元一次調漲至1500元，增加600元，漲幅高達67%，為此次調整中幅度最大。

好市多也說明，凡會員到期月份為2026年4月（含）之後者，無論何時續約，皆適用新會員年費；但若會員到期日為2026年4月，並於2026年3月提前續約，仍可沿用舊制年費。

消息曝光後，立刻引發會員熱烈討論，不少人直言，「一年花不到7萬元，可以考慮剪卡了」、「年費一直調漲，真的太高了，身為十幾年的會員，認真考慮退卡」、「再漲真的要翻牌了」，也有人認為，「黑鑽卡沒漲，這根本是變相要會員升級黑鑽卡」。

