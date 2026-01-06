好市多年費漲到1500元 飛日本辦卡真划算？一文解析算給你看

記者柯美儀／台北報導

美式賣場好市多昨（5）日宣布，將自4月1日起調整會員年費，一律漲至1500元，消息引起譁然，還有不少人討論「是否到日本辦卡」省年費，《三立新聞網》特別整理調漲細節，以及跨海辦卡是否划算、回饋限制等風險，供民眾參考。

好市多年費調漲一覽

好市多宣布調漲台灣會員年費，將自2026年4月1日起生效。本次調整涵蓋一般金星會員與商業會員，其中金星主卡由原本的年費1350調整為1500元，漲幅150元，約增加11%。商業主卡由1150調整至1500，漲幅達350元，約增加30%。商業副卡漲幅最大，從原本900元一次調漲至1500元，年費增加600元，漲幅高達67%。

日本辦卡真划算？

消息曝光後，有網友計算，日本好市多年費5280日圓起跳，換算約新台幣1050元左右，價格明顯較低，因而掀起「去日本辦卡」討論。不過，不少過來人提醒，實務上存在三大風險。首先是「續約限制」，好市多採取「在哪辦卡，就在哪續約」制度，日本卡到期後，必須親赴日本或透過日本官網辦理，且多半需要日本地址與電話，台灣櫃台無法協助處理。其次是「功能受限」，台灣常用的線上購物、加油站與部分服務，對外籍會員卡相容性不佳，可能出現無法使用或綁定失敗的情況。

最關鍵的差異在於「回饋機制」

台灣會員若搭配富邦好市多聯名卡，店內消費可享2%好多金回饋，線上購物則有3%；若是黑鑽會員再加上聯名卡，店內最高可達4%回饋。相較之下，日本會員卡在台灣消費，多半被視為一般外卡，不僅無法享有上述回饋，甚至連黑鑽回饋也僅限於所屬國家消費，長期下來流失的回饋金額，往往早已超過年費差價。

為省年費「跨海辦卡」，恐怕只是省小錢、卻花更多。（示意圖／資料照）

綜合來看，雖然日本好市多年費表面上較低，但需付出跨國續約的不便、功能受限與高額回饋流失等代價，為省年費「跨海辦卡」，恐怕只是省小錢、卻花更多。

會費調漲並非人人吃虧 關鍵在「消費頻率」

以年費1500元計算，若一年消費超過7萬5000元，僅2%回饋就能抵銷會費；再搭配聯名卡或黑鑽回饋，實際負擔可大幅降低。反之，一年僅消費一、兩次的族群，漲價感受較明顯，是否續卡仍須衡量自身使用頻率。

台灣好市多會費調漲後，金星會員價格高於日本、韓國與澳洲，但真正差異在回饋制度。台灣黑鑽會員提供2%回饋、上限3萬元，為亞洲最高、全球僅次於美國，對高消費、常態性採購的會員而言，整體仍具吸引力。

