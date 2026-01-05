好市多年費漲到1500 官方曝1情況適用舊會費

好市多今宣布調整會員年費，一般會員使用的金星主卡，以及商業主卡及商業附卡皆漲到1500元，其中有網友看好市多公告發現，若4月到期的會員提前在3月續約，仍可沿用舊會員費，引起大票會員討論。

根據好市多的公告指出，自2026年4月1日起，一般會員使用的金星主卡從1350元調整至1500元，商業主卡從1150元調至1500元，商業副卡則由900元調高至1500元，且每位商業副卡會員可額外持有1張免費家庭卡，另可攜帶2位同行，與金星會員相同。

此外好市多說，會員卡到期月份在2026年4月（含4月）以後，無論何時續約，都將以新的年費計算；但若4月到期的會員提前在3月續約，仍可沿用舊會員費。

好市多調整會員費在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引起熱議，一票人認為漲幅太大，喊出想要退卡，「身為10幾年的會員，這次真考慮剪卡」、「會費越來越貴，要來退出了」、「哭啊！沒想到還再漲價」、「5月的會員超虧」、「時間沒到，應該不會讓你續的」、「所以4／1前申辦，續約都是舊會費」。

也不少人緩頰，認為採買一趟消費金額都要5千以上，不差漲價的會員費，「隨便去一趟都5千起跳，會去的會差漲那一點嗎？」、「支持漲價，人太多購物品質好差，希望說要退會員、剪卡的說到做到」、「台灣人這麼會買，多少會員費，有差嗎？」

