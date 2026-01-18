好市多年費漲至1500元！內行人公開「5大隱藏福利」：用2次就回本

好市多有五項隱藏福利。（圖／黃威彬攝）

美式量販賣場好市多（Costco）採會員制經營模式，近期正式公告自2026年4月1日起，會員的年費將進行調整。其中，金星會員與商業會員的年費統一上調至1500元，引發不少消費者熱議。

根據好市多目前制度，會員分為金星會員、黑鑽卡金星會員、商業會員與黑鑽卡商業會員四類。其中，黑鑽卡會員的年費維持3000元不變；其餘會員部分，金星會員由原本1350元調整為1500元，商業會員主卡從1150元調漲至1500元，副卡則由900元調整至同樣的1500元。此次年費新制將適用於新申辦及續約會員。

消息一出，立即在網路引起討論，有部分民眾認為年費調漲增加負擔，但也有不少長期會員認為漲幅合理，指出只要善用會員專屬服務，很快就能「用回本」。

在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，有資深會員點出5項高CP值的隱藏福利，包括：免費聽力檢測、免費驗光與眼鏡清洗保養、免費輪胎填充氮氣、免費保健食品諮詢、會員專屬油價。這些服務若在外部機構使用，動輒需數百元支出，若能多加利用，年費很快即可回本。

其中，聽力中心的服務最常被拿來舉例。有會員表示，曾帶長輩前往好市多聽力中心做免費檢測，只需預約即可完成，外面一次檢測就要上千元，兩次下來省下的費用早已超過年費，「真的不用怕虧」。

輪胎服務方面，好市多設有自營輪胎中心，凡於館內購買並完成安裝的車主，即可於使用期間享有多項免費售後服務，包括氮氣充填、胎壓檢查、輪胎對調與平衡等。多位會員表示，這些服務在外部車行需額外付費，而好市多不僅提供免費服務，假日也正常營運，對上班族車主來說相當便利，「單次補氮氣至少省200元」、「好市多輪胎贏在保固啊」、「假日也能保養輪胎很方便」。

（圖／翻攝臉書／購仕特-CosBuy）

