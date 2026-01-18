好市多年費漲至1500元！內行揭「5大隱藏福利」兩次就回本

生活中心／程正邦報導

美式量販龍頭好市多（Costco）正式宣布，自 2026 年 4 月 1 日起將全面調整會員年費政策。其中，廣大消費者使用的金星會員與商業會員年費將同步上調至 1,500 元。儘管漲價消息引發市場熱議，但許多資深會員卻老神在在，並在社群平台分享如何善用「隱藏版加值服務」，讓年費價值發揮到最大。

好市多調漲年費公告。（圖／好市多會員提供）

年費新制一覽：黑鑽卡維持現況、普卡漲幅約一成

好市多此次年費調整主要針對基礎會員階層。自 2026 年 4 月起，新申辦或續約的規定如下：

* 金星會員：年費由 1,350 元調漲至 1,500 元。

* 商業會員：主卡由 1,150 元調漲至 1,500 元；副卡亦從 900 元同步調整為 1,500 元。

* 黑鑽卡會員：不論是金星或商業類別，年費皆維持在 3,000 元，並持續享有 2% 消費回饋金及專屬優惠。

會員點名，好市多的油價相對便宜，是值得多用的福利。（示意圖／資料照）

內行人點名：這些「免費服務」用幾次就回本

在臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」中，不少會員認為年費微調並不影響續約意願，關鍵在於好市多提供的多元專業服務。以下是資深會員公認最具 CP 值的五大隱藏福利：

1. 聽力與視力中心：

好市多提供預約制的免費聽力檢測與專業驗光服務。會員表示，坊間私人機構的完整聽力評估動輒千元，只要帶長輩或自己做個兩次檢測，省下的費用就已超過年費。此外，眼鏡部的超音波清洗與鏡架保養服務也相當受歡迎。

2. 輪胎中心售後服務：

在好市多購買並安裝輪胎的車主，可享有終身的「氮氣免費充填」、「胎壓檢查」以及「輪胎對調與平衡」服務。相較於外部車行單次充填氮氣約 200 至 300 元，對於開車族而言是極大誘因。

3. 保健食品專業諮詢：

藥房區有專業藥師提供營養品挑選建議，協助會員針對體質選擇適合的維他命或保健品，避免買錯浪費錢。

4. 會員專屬加油站：

好市多加油站（目前僅部分門市設有）的油價通常較中油、台塑等市售行情更具競爭力，對於高頻率用車的家庭來說，長期省下的差價非常有感。

5. 不定期特展與試吃：

除了常態性的高規格退貨機制，好市多經常舉辦專屬特展（如珠寶、名錶、戶外設備），提供低於市場代理價的優質商品。

好市多試吃品總是不會讓人失望。 （圖／Threads)

會員心聲：贏在保固與便利

對於此次漲價，不少支持者留言：「好市多輪胎強在保固，中釘換新很乾脆」、「假日也能去充氮氣，對上班族很友善」。資深會員指出，消費者在考量續約與否時，除了計算日常購物的價差，更應將這些「服務性福利」納入權衡，只要一年內運用兩到三次專業諮詢或保養，這筆年費支出其實相當划算。

