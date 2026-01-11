好市多年費漲至1500 會員揭3大隱藏福利：2次就回本

好市多宣布自4月1日起調漲會員年費，金星會員及商業會員一律調整至1500元，許多民眾關心年費上漲後是否仍划算，一名網友看到漲年費消息後表示，本來與朋友共用會員資格，突想在漲價前，自己單獨申辦一張，貼文曝光後，有會員指出，只要善用賣場提供的各項服務，包括聽力檢測、輪胎充氣與輪胎保固這三大福利，就能輕鬆回本，其中聽力測驗只要測2次就回本。

原PO於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，4月1日起好市多將全面調漲會費，過去他都和別人共用會員資格，這次宣布漲價後，他想在漲價前自己申辦一張。

廣告 廣告

貼文引發熱烈討論，有會員指出，好市多會員的真正價值在於各項專屬服務，而非單純商品價格，尤其包括聽力檢測、輪胎充氣與輪胎保固這三大福利，「帶長輩去聽力檢測，2次就回本」、「記得開車去打氮氣一次賺至少200元」、「每次去每次打氮氣，一年賺2400，聽力檢測一次省1000」、「免費做個聽力檢測都賺回來了」、「外面聽力測驗超貴」。

其他網友則說，「漲150元真的還好」、「一年多150元其實還好欸」、「比我想的漲得少欸」、「緩衝時間蠻長的，4月才漲」、「多150元還能接受」、「沒有我想像的多」。

更多中時新聞網報導

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

北市：餘命提高 年輕人外移

修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心