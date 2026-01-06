好市多年費漲至1500 赴日辦卡較划算？內行曝跨國辦卡陷阱

美式賣場好市多宣布自2026年4月1日起調整會員年費，各類會員卡一律調漲至1500元，引發消費者熱烈討論。有網友對比日本好市多年費僅需日幣5280元起，換算約新台幣1056元，因此萌生赴日辦卡念頭，不過內行人士點出現實面，直言並不建議。

好市多年費調整。（圖／好市多）

一名網友在社群平台Threads發文表示，台灣好市多調漲會費後，發現日本好市多年費明顯較低，既然好市多會員標榜全球通用，詢問是否乾脆飛去日本辦一張比較划算。話題迅速延燒，不少網友感嘆「台灣除了薪水低， 沒有任何東西是比國外便宜。」、「三流國家薪水，一流國家物價」、「好市多就是把台灣人當盤子。反正它漲到比日本韓國中國都貴，台灣人還是蜂擁而入讓好市多台灣營收全球最高。」

部分網友笑回「為了這個...決定明年衝去沖繩」。也有網友認為，這是台灣退貨文化浮濫所致，「一堆人把吃過的東西拿去退，不漲也難」。不過也有許多網友認為，退貨原本就是好市多的機制，與年費無關。

隨著討論升溫，有過來人分享實際經驗，曾拿著台灣好市多卡到日本消費，卻被告知無法使用，只能當場重新辦一張。也有人提醒，日本辦卡通常需要當地地址與電話，並非想辦就能辦。

熟悉會員制度的內行人士點出三大關鍵風險。首先是續約限制，好市多規定在哪辦卡就在哪續約，若日本卡過期，必須親赴日本或透過日本官網處理，且需具備日本地址與電話，台灣櫃台無法協助。

其次是功能受限，台灣常用的線上購物與加油站服務，對外籍卡相容性不佳，可能出現無法綁定或回饋失效的情況。最後則是回饋流失，台灣會員搭配富邦聯名卡可享2%回饋，日本卡在台消費多半被視為一般外卡，損失的回饋金額往往早已超過年費差價。

內行人士提醒，除非本身每年固定赴日旅遊，否則為了省下幾百元年費，卻得承擔續約不便、功能受限與回饋流失等問題，實際上並不推薦。台灣新費率將於2026年4月1日正式生效，若會員期限在此之前到期，仍可把握時間先行續約。

這次會員費調整，金星主卡由1350元調至1500元，商業主卡由1150元調至1500元，商業副卡則由900元調至1500元。除了費用調整，跟過往不同的是，2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為1+2人，跟金星卡相同。

好市多表示，始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。在調整會員費之後，好市多承諾，將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

