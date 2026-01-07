好市多年費要漲了！網改逛家樂福大讚：很多特價品

好市多（Costco）將從4月1日起調整會員年費，全面漲至1500元，引發網友討論。對此，有不少人認為，家樂福相較於好市多不用繳年費，且份量對小家庭或單身租屋族更為方便。

好市多將調整會員年費 。（示意圖／中天新聞）

一名網友在PTT發文詢問，好市多會員費大漲價，雖然每年都要繳費但大家樂此不疲，不過那些日常用品家樂福、全聯都有，為什麼大家還是這麼愛去好市多，跟全聯和菜市場相比，CP值有比較高嗎？

貼文曝光後，引發網友討論，其中有人認為「如果是大家庭就蠻划算的」、「還是有便宜，一年買下來折一些會員費，還是有省到」、「有一定品質，其它家爛到炸」、「我倒覺得好市多的蔬菜很能擺耶，雖然比傳統市場貴，黑鑽卡的回饋金確實超過年費 所以辦起來還行」、「好市多自有品牌還是有很多便宜的」。

此外，過去相關話題也曾引發熱議，當時有網友詢問住家附近有家樂福跟好市多，哪個比較實用、方便度最高，有許多人表示「絕對是家樂福啊，好市多附近交通經常不通暢」、「好市多的份量不適合一個人吃，太多」、「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品大特價」、「家樂福通常生活機能比較好」。

