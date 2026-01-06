好市多年費調漲不用怕！一票人改推賣場：更適合小家庭

好市多4月起將調漲會員年費，引發會員討論是否續卡。（圖／翻攝自Google maps）





美式賣場好市多（Costco）宣布自4月1日起調整會員年費，金星會員、商業主卡與商業副卡一律上調至1500元，消息曝光後迅速引發討論。隨著進場門檻提高，不少消費者開始重新評估購物習慣，也讓其他量販通路再次被拿出來比較。

年費調漲引爆續卡討論

年費調漲消息一出，PTT等論壇湧入大量討論聲浪，有人直言「真的要考慮不續了」、「拿1500元去外面吃更實在」，也有人笑稱退貨率恐怕會再上升。對於原本就不常大量採購的消費者來說，年費制度被認為越來越不具吸引力，剪卡話題也隨之出現。

家樂福成小家庭替代選項

在比較聲中，家樂福成為不少網友口中的替代選項。支持者指出，家樂福免年費、商品包裝份量較小，對2至4人的小家庭或單身族群更為友善。加上門市多半位於生活圈內，採買速度快，不需特地開車大包小包搬運。

廣告 廣告

不少網友也點出家樂福的實際優勢，例如晚間即期熟食與生鮮折扣多、部分門市結合商場或餐飲機能，甚至24小時營業，便利性明顯高於需要專程前往的好市多。買少量、即買即走成了不少小家庭的購物關鍵。

不過，也有消費者替好市多緩頰，認為其定位本就不同。支持者指出，好市多的強項在於獨家商品、進口選品與品質穩定度，對大家庭或固定大量採購的族群仍具吸引力，且會員回饋與退貨制度，仍是其他賣場難以取代的優勢。

更多東森新聞報導

快訊／會員注意！好市多4月起調漲年費 金星卡漲至1500元

好市多平價外套耐穿好用！他揭接洽內幕：1要求超嚴格

好市多1款咖啡豆「漲幅達66% 」會員嘆喝不起

