好市多年費變1500元也不痛！內行曝4招「回本神操作」 一年爽賺2400元

會員注意！Costco好市多宣布，4月起正式調漲會員年費，金星、商業會員年費將從1350元調整至1500元，消息一出立刻引發熱議。不少民眾關心「現在辦卡或續約，還能不能用舊價格？」不過也有會員認為，就算年費調漲，只要善用賣場提供的服務與優惠，依然能輕鬆「回本」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己先前是和親友共用會員身分，但近期有自己辦會員的需求，剛好又看到會員費即將調漲的消息，因此好奇詢問：「如果在公布漲價前續約，是否可以先繳舊會員費，等明年才適用新價格？」

關鍵看「到期日」 4月底前到期仍可用舊價

貼文曝光後，引來大量會員回應。有網友分享，實際向賣場櫃台詢問的結果指出，是否適用舊價格，關鍵在於會員卡的「到期日」。不少擁有會員的網友表示，只要會員卡是在4月底前到期，續約時仍可用1350元舊價格；但若到期日落在5月、6月之後，即使提前在3、4月續約，也必須直接以1500元新價格計費。

好市多調漲年費。（圖／好市多會員提供）

漲價引不滿 會員抱怨品質下滑、特價品難買

不過，會員費調漲也引發部分會員不滿，直言「漲價沒關係，但品質要顧好」，尤其是生鮮水果品質不穩、特價商品常常買不到，甚至有會員抱怨，平日去好市多也常撲空特價品。另有會員指出，部分商品限量、限購規定，讓假日才能消費的會員感到困擾。

鐵粉力挺 網曝「回本神操作」

然而，也有不少支持聲音跳出來緩頰，認為調漲150元其實影響不大。有會員直言：「就算漲到2000元，我還是會續卡，買多真的很划算」、「150其實還好，很多保健品跟外面價差就不只這些了」、「很多商品其實還是比外面便宜」。

更有網友分享「回本秘訣」，像是帶長輩使用免費聽力檢測服務，做兩次就能回本；開車族則推薦使用賣場提供的輪胎充氮服務，每次至少省200元，一年下來反而能「賺回來」2400元。

